dianapertahiya

Адвокат в области IT/IP/Корпоративного права/Startup

Многие технологические предприниматели не задумываются о важности правовой защиты своего бизнеса, о своей уязвимости перед инвестором. Я - юрист в области информационных технологий знаю, как решить эту проблему. Мной многолетний опыт работы позволил мне провести около ста сделок общей стоимостью несколько миллионов долларов, выстроить внутреннюю структуру (корпоративная работа, защита интеллектуальных прав на продукт, лицензионные соглашения и т.д.) нескольких startup проектов, помочь начинающим технологическим предпринимателям разобраться в юридических тонкостях партнерства с инвестором.