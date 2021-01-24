dianaruleva1998

Диана Верломская dianaruleva1998dianaruleva1998
25 летРоссия/Таганрог
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Здравствуйте!Оканчиваю последний курс института. Факультет истории и филологии. Специальность: филолог.
За время обучения получила большое количество знаний в области русского языка, методики его преподавания и преподавания литературы в учебных заведениях, прочла много художественной литературы как русской, так и зарубежной.
Работаю в отделе клиентского сервиса ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» старшим специалистом.
Я обладаю высокой исполнительностью, стрессоустойчивостью, трудолюбием, организованностью и пунктуальностью.
Грамотно могу построить диалог с потенциальным клиентом как в звонке, так и в письменной форме.
Обладаю творческим подходом, сочиняю стихотворения на разные тематики.
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