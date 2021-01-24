dianaruleva1998

Здравствуйте!Оканчиваю последний курс института. Факультет истории и филологии. Специальность: филолог.

За время обучения получила большое количество знаний в области русского языка, методики его преподавания и преподавания литературы в учебных заведениях, прочла много художественной литературы как русской, так и зарубежной.

Работаю в отделе клиентского сервиса ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» старшим специалистом.

Я обладаю высокой исполнительностью, стрессоустойчивостью, трудолюбием, организованностью и пунктуальностью.

Грамотно могу построить диалог с потенциальным клиентом как в звонке, так и в письменной форме.

Обладаю творческим подходом, сочиняю стихотворения на разные тематики.