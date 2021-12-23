dianasrebrova

Мастер своего дела ! Работа на результат!

Я - это Ваш помощник в любом деле!

Свободно владею иностранными языками, такими как английский, французский,немецкий, украинский, русский.

Имею колоссальный опыт работы в переводах текста,наборе текста,редактуре текста .

Провожу анализы текста на уникальность.

Есть опыт работы в написании статей,без воды, чётко по теме .

Так же имею 5-летний опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.

Работаю на результат, выполняю заказы в кратчайшие сроки за приятную цену.

Буду рада сотрудничеству !