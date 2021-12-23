dianasrebrova

Мастер своего дела ! Работа на результат!
Я - это Ваш помощник в любом деле!
Свободно владею иностранными языками, такими как английский, французский,немецкий, украинский, русский.
Имею колоссальный опыт работы в переводах текста,наборе текста,редактуре текста .
Провожу анализы текста на уникальность.
Есть опыт работы в написании статей,без воды, чётко по теме .
Так же имею 5-летний опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.
Работаю на результат, выполняю заказы в кратчайшие сроки за приятную цену.
Буду рада сотрудничеству !