dianatuaeva1

Архитектор, который умеет почти все)

Здравствуйте, я молодой архитектор- дизайнер интерьера. Стаж работы 2 года 7 месяцев, удаленно работаю 1.5 года. Работаю в программах 3ds max и autoCAD. Так же получаю образование графического дизайнера и иллюстратора, есть художественное образование. Владею программами Photoshop, Illustrator, Krita. Что я могу: Проектирование жилых и общественных зданий, проектирование и дизайн интерьера, 3д визуализации интерьера и подготовление рабочих чертежей. Как графический дизайнер могу разработать Вам логотип, визитки, шаблоны для рекламы, и все в этом духе)