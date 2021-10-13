Перевод, копирайтинг

Переводчик с английского и русского языков. Написание оригинальных текстов

УСЛУГИ:

Специализируюсь на письменных переводах и написанию текстов на заданную тематику.

Профессиональный письменный перевод с/на английский язык высокого класса.

Перевод осуществляю вручную. Не использую автоматические переводчики.

Принимаю тексты в разных форматах: doc, pdf, ppt, xls, txt, php, xlf, pot, md и др.

Сохраняю исходный вид: расположение текстовых блоков, изображения, шрифт.

По окончанию работы перевод выглядят в точности как оригинал, только на другом языке.

ОБО МНЕ:

Диана Волкодав

Уже более двух лет живу в Хьюстоне, США

Языки:

Английский

Образование:

Степень бакалавра по направлению международные отношения.

Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербург, 2015

Интересы:

Саморазвитие, литература, языки, психология, путешествия.

Посещённые страны:

США, Мексика, Доминиканская республика, Индонезия, Мальдивы, Япония