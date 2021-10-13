Переводчик с английского и русского языков. Написание оригинальных текстов
УСЛУГИ:
Специализируюсь на письменных переводах и написанию текстов на заданную тематику.
Профессиональный письменный перевод с/на английский язык высокого класса.
Перевод осуществляю вручную. Не использую автоматические переводчики.
Принимаю тексты в разных форматах: doc, pdf, ppt, xls, txt, php, xlf, pot, md и др.
Сохраняю исходный вид: расположение текстовых блоков, изображения, шрифт.
По окончанию работы перевод выглядят в точности как оригинал, только на другом языке.
ОБО МНЕ:
Диана Волкодав
Уже более двух лет живу в Хьюстоне, США
Языки:
Английский
Образование:
Степень бакалавра по направлению международные отношения.
Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербург, 2015
Интересы:
Саморазвитие, литература, языки, психология, путешествия.
Посещённые страны:
США, Мексика, Доминиканская республика, Индонезия, Мальдивы, Япония
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