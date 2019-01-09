Технический помощник онлайн-предпринимателя
Основные навыки:
- Создание сайтов (одностраничных и многостраничных)
- Создание интернет-магазинов
- Настройка платформы для онлайн-образования GETCOURSE
- Работа с сервисом BIZON
- Техническая организация вебинаров и автовебинаров
- Организация трансляций через Google Hangouts
- Работа с программой OBS видеокодер
- Настройка рассылок через GETRESPONSE, UNISENDER и др.
- Создание рассылок и отложенных постов в VK, FB и INSTAGRAM - Ведение каналов Telegram, создание чат ботов
- Создание бота для отложенных постов Telegram
- Настройка таргетинговой рекламы VK
- Работа с контентом (копирайтинг, рерайтинг)
Портфолио
- Www.investorgame.com153 просмотра
- Www.carstyleriga.lv139 просмотров
- Www.dvfreelance.com145 просмотров