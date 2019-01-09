Технический помощник онлайн-предпринимателя

Основные навыки:

- Создание сайтов (одностраничных и многостраничных)

- Создание интернет-магазинов

- Настройка платформы для онлайн-образования GETCOURSE

- Работа с сервисом BIZON

- Техническая организация вебинаров и автовебинаров

- Организация трансляций через Google Hangouts

- Работа с программой OBS видеокодер

- Настройка рассылок через GETRESPONSE, UNISENDER и др.

- Создание рассылок и отложенных постов в VK, FB и INSTAGRAM - Ведение каналов Telegram, создание чат ботов

- Создание бота для отложенных постов Telegram

- Настройка таргетинговой рекламы VK

- Работа с контентом (копирайтинг, рерайтинг)