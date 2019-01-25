Диана Ямцова dianayamtsovadianayamtsova
26 летРоссия/Мончегорск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Верстальщик
Специалист в адаптивной кроссбраузерной и валидной вёрстке с использованием новейших стандартов. Ключевые качества: усидчивость, целеустремлённость, обязательность, пунктуальность. Ключевые навыки: HTML5, CSS3, JavaScript,
jQuery, Bootstrap, Less/Sass
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Учебный проект по PSD-макету из сети 298 просмотров
- Учебный проект по PSD-макету из сети111 просмотров
- Учебный проект по завершении курсов в htmlacademy.86 просмотров