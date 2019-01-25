dianayamtsova

Диана Ямцова dianayamtsova

 
26 летРоссия/Мончегорск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Верстальщик

Специалист в адаптивной кроссбраузерной и валидной вёрстке с использованием новейших стандартов. Ключевые качества: усидчивость, целеустремлённость, обязательность, пунктуальность. Ключевые навыки: HTML5, CSS3, JavaScript,

jQuery, Bootstrap, Less/Sass

JavascriptHTMLBootstrapjQuerySASS