Навыки и умения:
- Уверенный пользователь интернет-пространства. Легко нахожу и обрабатываю информацию по заданной теме/проблеме. В работе использую не только русско-язычные поисковые системы, но и иностранные, так как владею иностранным языком (английский).
- Также много читаю и нахожу информацию в книгах/журналах.
- Владею элементарными навыками дизайна в Photoshop. Также пользуюсь он-лайн редакторами "Fotor", "Funny.Pho.to" и т.д.
- Умею делать коллажи и мини-рекламки.
- Понимаю значимость хештегов в постах и умею их грамотно подбирать.
- Умею планировать и четко организовывать свою работу в сети: составлять план работ, делать запланированные публикации на определенный срок.
- Пишу уникальные описания и статьи, а также делаю качественный рирайт статей с уникальностью не ниже 90 % по Адвего.Плагиатус.
- Понимаю механизм SEO, подбор ключевых слов с помощью Яндекс.директ.
- Умею делать подборки фильмов/фотографий и т.д. в качестве постов.
Знания/опыт/образованиеНесколько лет веду группы на VK.COM
детской тематики:1. Бренд дизайнерской одежды для девочек2. Магазин детских игрушек и товаров для творчестваБолее 5 лет работаю в сфере розничных продаж. Знакома с работой продавца/менеджера по продажам/менеджера интернет-магазина/ оптового менеджера/администратора магазина/менеджера по рекламеУчитель английского языка по 1 образованию, Маркетолог - незаконченное высшее.Закончила курсы менеджера по продажам, в том числе телефонным продажам.Закончила курсы SMM 2.0 Александра БорцоваЕжедневно читаю литературу по SMM, Копирайтингу, SEO.В свободное время веду собственный блог на тему материнства и домашнего хозяйства. В прошлом писала рецензии на прочитанные книги (художественная литература и книги по рекламе и маркетингу)Личные качества:Хороший легкообучаемый исполнитель. Вежлива и дружелюбна. Чувствую большую ответственность за любое дело и поэтому в 99,9 % случаев не подвожу заказчиков. Не задаю много вопросов, работаю на результат.О себе:Сангвинник-экстраверт.Замужем, ребенок - 2 года и маленькая собачка:)