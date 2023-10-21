Таргетолог Instagram Facebook

— поиск и сегментация целевой аудитории;

— парсинг аудитории;

— ретаргет и работа с пикселями;

— подбор площадок для размещения рекламных объявлений;

— настройка и запуск кампаний в Instagram, ВК, Facebook;

— анализ трафика и оценка эффективности РК;

— подготовка креативов;

— создание квизов;

— работа над оптимизацией расходов;

— подбор и тестирование гипотез;

— привлечение качественных лидов;

— внедрение новых инструментов работы;

— внесение правок в рекламные объявления;

— оформление отчетов по результатам работы и еженедельно.



Достижения (за 2 года):

— заполнили запись на лазерную эпиляцию на 6 месяцев в салон красоты Минска

— продажи кухонь на 26000$ с затратами на рекламу 390$

— заполнили работу производства по перетяжке мебели на 3 месяца, остановив запись

— и многое другое