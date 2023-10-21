— поиск и сегментация целевой аудитории;
— парсинг аудитории;
— ретаргет и работа с пикселями;
— подбор площадок для размещения рекламных объявлений;
— настройка и запуск кампаний в Instagram, ВК, Facebook;
— анализ трафика и оценка эффективности РК;
— подготовка креативов;
— создание квизов;
— работа над оптимизацией расходов;
— подбор и тестирование гипотез;
— привлечение качественных лидов;
— внедрение новых инструментов работы;
— внесение правок в рекламные объявления;
— оформление отчетов по результатам работы и еженедельно.
Достижения (за 2 года):
— заполнили запись на лазерную эпиляцию на 6 месяцев в салон красоты Минска
— продажи кухонь на 26000$ с затратами на рекламу 390$
— заполнили работу производства по перетяжке мебели на 3 месяца, остановив запись
— и многое другое