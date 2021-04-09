dianka_kulakevic

Instagram-маркетолог/SMM/Настройка таргетированой рекламы

Привет, нынешний или будущий предприниматель👋⠀

Меня зовут Диана и я инстаграм-маркетолог⠀

Я проходила обучение в самых топовых экспертов в СНГ (Instagram: @prodvigator.top) и всегда продолжаю учится, чтобы быть в курсе всех новостей.

Работала с нишами товарного бизнеса и beauty услуг

⠀

Я тебе нужна, если

- ты начинающий предприниматель

- хочешь перенести свой бизнес в онлайн

- у тебя в Instagram нет продаж⠀

Что я сделаю✔️

- создам стратегию продвижения

- проведу анализ конкурентов

- создам контент-план (на основе фото и видео предоставленных вами), обработаю контент или расскажу как и какие фото нужно сделать для крутого аккаунта

- отформатирую тексты

- буду вести постинг

- создам стратегию для запуска рекламы

- запущу таргетированую рекламу

- проведу анализ рекламы и создам план улучшения на следующую рекламную кампанию

- проанализирую всю проделанную работу

- создам план улучшения на следующий месяц⠀

Для твоей уверенности, мы заключим договор перед началом работы

Если тебе не понравится наше сотрудничество в течении 14 дней - ты сможешь вернуть деньги

БЕСПЛАТНО проведу аудит твоего аккаунта и расскажу как сделать его продаваемым (это тебя ни к чему не обязывает)⠀

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - при заключении договора на работу со мной на 3 месяца вперед - скидка -20% до 01.05.2021⠀

Пиши мне в:

Telegram @diankakulakevich

WhatsApp +380 63 817 39 03