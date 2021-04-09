dianka_kulakevic

Привет, нынешний или будущий предприниматель👋⠀
Меня зовут Диана и я инстаграм-маркетолог⠀
Я проходила обучение в самых топовых экспертов в СНГ (Instagram: @prodvigator.top) и всегда продолжаю учится, чтобы быть в курсе всех новостей.
Работала с нишами товарного бизнеса и beauty услуг
⠀
Я тебе нужна, если
- ты начинающий предприниматель
- хочешь перенести свой бизнес в онлайн
- у тебя в Instagram нет продаж⠀
Что я сделаю✔️
- создам стратегию продвижения
- проведу анализ конкурентов
- создам контент-план (на основе фото и видео предоставленных вами), обработаю контент или расскажу как и какие фото нужно сделать для крутого аккаунта
- отформатирую тексты
- буду вести постинг
- создам стратегию для запуска рекламы
- запущу таргетированую рекламу
- проведу анализ рекламы и создам план улучшения на следующую рекламную кампанию
- проанализирую всю проделанную работу
- создам план улучшения на следующий месяц⠀
Для твоей уверенности, мы заключим договор перед началом работы
Если тебе не понравится наше сотрудничество в течении 14 дней - ты сможешь вернуть деньги
БЕСПЛАТНО проведу аудит твоего аккаунта и расскажу как сделать его продаваемым (это тебя ни к чему не обязывает)⠀
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - при заключении договора на работу со мной на 3 месяца вперед - скидка -20% до 01.05.2021⠀
Пиши мне в:
Telegram @diankakulakevich
WhatsApp +380 63 817 39 03