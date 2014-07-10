diano4ka06

Требуется удаленнная работа на дому

Интересует любая работа на дому со свободным графиком.На данный момент нахожусь в декретном отпуске.Предложения присылать на почту [email protected]

Работала в крупной финансовой компании 2 года.Должностные обязанности:

-заполнение анкет потенциальных заемщиков

-заполнение приходных,расходных кассовых ордеров,договоров

-выдача наличных

-ведение отчетности

-информирование клиентов о нововведениях компании

-проведение собеседований

-обучение новых сотрудников