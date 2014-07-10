diano4ka06

Требуется удаленнная работа на дому
Интересует любая работа на дому со свободным графиком.На данный момент нахожусь в декретном отпуске.Предложения присылать на почту [email protected]
Работала в крупной финансовой компании 2 года.Должностные обязанности:
-заполнение анкет потенциальных заемщиков
-заполнение приходных,расходных кассовых ордеров,договоров
-выдача наличных
-ведение отчетности
-информирование клиентов о нововведениях компании
-проведение собеседований
-обучение новых сотрудников
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