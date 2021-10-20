dias_oralbekov

Диас Оралбеков dias_oralbekov

 
27 летКазахстан/Астана
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественно и в срок - верстка адаптивных сайтов( HTML5, CSS3,JavaScript,Jquery,flexbox.Grid), разработка сайтов под ключ

Здравствуйте. Занимаюсь разработкой сайтов под ключ (лендинги, визитки и др.) с созданием прототипа и индивидуального дизайна - все это подкреплено качественной разработкой, чистым кодом.

После работы бесплатно* вношу правки.

✔ Делаю посадку на WordPress

✔ Делаю дизайн в Figma

✔ Умения и навыки:

  • HTML 5 (семантическая верстка)
  • Адаптивная верстка HTML-писем
  • Sass | Scss | Less
  • JQuery | JS
  • FlexBox | Bootstrap 4, 5 (использую только сетку)
  • БЭМ нейминг
  • Responsive
  • Реализация Pixel Perfect (PP)
  • Wordpress

✚ В дополнение к этому:

❶ Полностью погружаюсь в работу

❷ Не "теряюсь"

❸ Довожу работу до конца.

☎ Контактные данные:

₽ Принимаю оплату:

  • Яндекс Деньги (ЮMoney)
  • На карту сбербанка
  • Qiwi Wallet
Работаю по предоплате в 50% / безопасной сделке.

Для постоянных заказчиков - индивидуальные условия :)

Онлайн с 9:00 по МСК.

Работаю с 19:00 по МСК.

Выходные дни: Суббота, Воскресенье.

При необходимости работа в выходные также возможна после обговаривания условий.

JavascriptWordPressHTMLBootstrapFigmajQuerySCSSSASS
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