Диас Оралбеков dias_oralbekovdias_oralbekov
27 летКазахстан/Астана
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественно и в срок - верстка адаптивных сайтов( HTML5, CSS3,JavaScript,Jquery,flexbox.Grid), разработка сайтов под ключ
Здравствуйте. Занимаюсь разработкой сайтов под ключ (лендинги, визитки и др.) с созданием прототипа и индивидуального дизайна - все это подкреплено качественной разработкой, чистым кодом.
После работы бесплатно* вношу правки.
✔ Делаю посадку на WordPress
✔ Делаю дизайн в Figma
✔ Умения и навыки:
- HTML 5 (семантическая верстка)
- Адаптивная верстка HTML-писем
- Sass | Scss | Less
- JQuery | JS
- FlexBox | Bootstrap 4, 5 (использую только сетку)
- БЭМ нейминг
- Responsive
- Реализация Pixel Perfect (PP)
- Wordpress
✚ В дополнение к этому:
❶ Полностью погружаюсь в работу
❷ Не "теряюсь"
❸ Довожу работу до конца.
☎ Контактные данные:
- Telegram:@Diaskinn,
- Skype: dvizhok_v12,
- E-mail:[email protected]
₽ Принимаю оплату:
- Яндекс Деньги (ЮMoney)
- На карту сбербанка
- Qiwi Wallet
Для постоянных заказчиков - индивидуальные условия :)
Онлайн с 9:00 по МСК.
Работаю с 19:00 по МСК.
Выходные дни: Суббота, Воскресенье.
При необходимости работа в выходные также возможна после обговаривания условий.
Портфолио
- Лендинг на WordPress для полиграфии AstanaPack13 просмотров