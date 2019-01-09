Гений сайтостроения к вашим услугам!

Разрабатываю сайты под ключ: лендинги, сайты-визитки, интернет-магазины и более сложные проекты. Движки с которыми работаю Wordpress,Joomla, OpenCart. Могу написать проект на Php. Так же выполняю задачи отдельно типа верстки или дизайна. Стаж более 6 лет