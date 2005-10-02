$100
Имеется OVPN клиент на windoes ХР. Требуется настройка OVPN в частности маршрутизация и разделение трафика по интерфейсам.
Системное администрирование3 заявки
Закрыт
15 лет назад
Имеется OVPN клиент на windoes ХР. Требуется настройка OVPN в частности маршрутизация и разделение трафика по интерфейсам.
готовый аукцион адаптировать по платежные системы, и натянуть штаны, небольшой перевод с анлийского.. (Движок - с лицензией и тех поддержкой)
Билинг для учета юзеров, приход-расход денег, ведение статистики логов, онлайн оплата услуг, форум...
На веб написать скрипт что- билинг чтобы считал приход расход денег пользователей, различные статистики.. оплата по вебмани и яндексу...контроль самим пользователем своих средств.. и т.п.