did

Гость did

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Аукцион

    $250

    готовый аукцион адаптировать по платежные системы, и натянуть штаны, небольшой перевод с анлийского.. (Движок - с лицензией и тех поддержкой)

    Настройка сервера/ПО7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Написать билинг ..

    $250

    На веб написать скрипт что- билинг чтобы считал приход расход денег пользователей, различные статистики.. оплата по вебмани и яндексу...контроль самим пользователем своих средств.. и т.п.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад