КОПИРАЙТЕР
В услуги входят:
- Печать текста с отсканированных документов.
- Печать текста с носителей.
- Ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов.
- Сверка после внесения правок.
- Набор информации с предоставленных графических файлов в текстовой документ.
- Вывод информации с картинок, аудио, видео и др. источников
Мои качества: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.
Нужно для заказа:
1. Прислать мне файл на почту
2. Сообщить о своих требованиях
3. Если есть пожелания по поводу оформления текста, можете высказать их
Объем услуги в кворке: 20 000 знаков