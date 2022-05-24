КОПИРАЙТЕР

В услуги входят:

- Печать текста с отсканированных документов.

- Печать текста с носителей.

- Ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов.

- Сверка после внесения правок.

- Набор информации с предоставленных графических файлов в текстовой документ.

- Вывод информации с картинок, аудио, видео и др. источников

Мои качества: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.

Нужно для заказа:

1. Прислать мне файл на почту

2. Сообщить о своих требованиях

3. Если есть пожелания по поводу оформления текста, можете высказать их

Объем услуги в кворке: 20 000 знаков