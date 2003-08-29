didya_wlmw

Ретушь портретов – основное направление моей деятельности...

Ретушь портретов – основное направление моей деятельности. Особенно когда нужно много и быстро. Да еще так, чтобы качество не страдало. Обработка фотографий для школьных выпускных альбомов, обработка свадебных фотографий, обработка фотографий для доски почета, ретушь для каталогов – могу, умею, практикую не первый год. Деструктивные фильтры не накладываю, где нужно – использую частотное разложение.

Иногда с помощью одной только цветокоррекции можно добиться потрясающих результатов. Что я собственно и делаю. Могу вывести чистый и естественный цвет или сделать художественную коррекцию цвета. Прессеты использую редко, преимущественно все подгоняю вручную, со знанием дела Я не фотохудожник, я – ретушер. Поэтому сложные заказы на реставрацию не беру и недостающие элементы не дорисовываются. Но чаще всего это не нужно. Если повреждено не более 30% фотографии, обращайтесь смело.