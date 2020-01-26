Адаптивная верстка
ЗНАНИЯ:
- html5
- css3: sass/less, bootstrap3/4...
- jquery
- react
- redux
- vue
- RxJS
- Angular
Условия сотрудничества
Сотрудничая со мной Вы получаете:
• Абсолютное соблюдение сроков и договоренностей
• Поправки и дополнения в процессе работы
• Обоснованный ценник за работу
• Постоянную связь через Skype
• Адаптацию макетов под планшеты и смартфоны (768px, 320px)
• По окончанию проекта все необходимые исходные файлы проекта
Условия сотрудничества
1. Ознакомление с ТЗ и оценка стоимости и сроков.
2. Исходные файлы (PSD, png, jpg, шрифты и т.д)
3. Предварительная оплата 50%
4. Выполнение работы
5. Внесение правок и пожеланий
6. Оплата остальных 50%
https://www.linkedin.com/in/bohdan-yashchuk-4585b8167/
Изменения в ТЗ после его утверждения в ходе работы — за дополнительную плату.