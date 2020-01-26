Адаптивная верстка

ЗНАНИЯ:

html5

css3: sass/less, bootstrap3/4...

jquery

react

redux

vue

RxJS

Angular

Условия сотрудничества

Сотрудничая со мной Вы получаете:

• Абсолютное соблюдение сроков и договоренностей

• Поправки и дополнения в процессе работы

• Обоснованный ценник за работу

• Постоянную связь через Skype

• Адаптацию макетов под планшеты и смартфоны (768px, 320px)

• По окончанию проекта все необходимые исходные файлы проекта

Условия сотрудничества

1. Ознакомление с ТЗ и оценка стоимости и сроков.

2. Исходные файлы (PSD, png, jpg, шрифты и т.д)

3. Предварительная оплата 50%

4. Выполнение работы

5. Внесение правок и пожеланий

6. Оплата остальных 50%

https://www.linkedin.com/in/bohdan-yashchuk-4585b8167/

Изменения в ТЗ после его утверждения в ходе работы — за дополнительную плату.