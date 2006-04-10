имеется сверстанная страница, надо сделать ее шаблоном для вордпресс icq 3 4--6-9 -0--5--5-4- -4
- $50Прочее3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен человек который может работать за дополнительный заработок в фотошопе. Контакты оставляем свои тут. Надо будет работать с фотограффиями.Дизайн сайтов113 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужен плагин к вордпрессу для граббинга рсс 34-690-55-44 стучимВеб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужен скрипт такого характера: указываю сайт, форматы файлов, он пробегается по всем внутренним ссылкам этого сайта и собирает файлы с нужным расширением. Просьба не беспокоить дурачкам, которые пишут что есть огромный опыт в этой сфере, и за ...Веб-программирование27 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен мультифид, надодобия http://www.kytoon.com/mfeed/admin/main.php - демо http://streambe.net/admin/login.php - демо логин: root пароль: root просьба писать знающим людям которым не придется все подробно объяснять + указывайте ту стоимость за которую вы готовы выполнить заказВеб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен список rss источников на околокомпьютерной тематики. Сайты должны быть на енг языке Количество источников и сумму указываемПоиск информации1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Работа с папками, xml файлами, php скриптВеб-программирование32 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть несколько статей, нужен грамотный переводчик, оставляйте свои цены и контакты, желательно работыПереводы67 заявокЗакрыт18 лет назад
Смотрим файл прикрепленный аттачем 3й файл, первые два не полностью описанно. Свою цену пишем.Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $10
Есть скрипт, проверяет урл'ы на вылидность Надо сделать чтоб скрипт работал с многопоточностью, т.е в несколько раз быстрей чем сейчас и по максимум что позволяет сервакВеб-программирование10 заявокЗакрыт18 лет назад
- $5
Есть скрипт, надо чтоб после окончания его работы можно было экспортировать результаты в ексель(чтоб там было все по ячейкам) На данный момент скрипт выводит результат в браузерВеб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $15
И так, как все должно выглядеть: 1. просто окно с вводом слов 2. кнопка запустить скрипт скрипт берет по каждому ключевику количество запросов по овертюре, максимальный/средний/минимальный бид с UmaxSearch, и средний пр выдачи в гугле по этому запросу Всё ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт18 лет назад