dieselltd

Гость dieselltd

 
NaN летРоссия/Барнаул
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
mad_fobos
40 летРоссия
20 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Доработка скрипта. Запись результата в excel
Никаких проблем при работе не возникло.
Выполнил скрипт быстро, и как надо, сдледующий заказ будет у него!
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SecondFrog
Валерий 
48 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Список Rss источников
Хороший заказчик, гибкая ценовая политика.
Быстро и оперативно предоставил информацию. Советую.
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