И так, как все должно выглядеть: 1. просто окно с вводом слов 2. кнопка запустить скрипт скрипт берет по каждому ключевику количество запросов по овертюре, максимальный/средний/минимальный бид с UmaxSearch, и средний пр выдачи в гугле по этому запросу Всё ...