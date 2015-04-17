Web / Mobile / UI
- Дизайн интернет-порталов и систем управления
- Дизайн игровых и программных интерфейсов (UI/UX) под web / mobile
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Портфолио
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- Интерфейс управления туристическими путёвками126 просмотров
- Поиск ресторанов (mobile, iOS)156 просмотров
- Flash game graphics, main interface125 просмотров
- Flash game graphics144 просмотра
- Виджет mini интернет-магазина игрушек118 просмотров
- Naura142 просмотра
- Tarakanum152 просмотра
- Пиломатериалы162 просмотра
- Азимут134 просмотра
Дизайн интерфейсов и игр
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Дизайн сайтов
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Логотипы и Знаки
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Фирменный стиль
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от $300
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