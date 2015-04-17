dietolog

Илья dietolog

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Web / Mobile / UI
  • Дизайн интернет-порталов и систем управления
  • Дизайн игровых и программных интерфейсов (UI/UX) под web / mobile
Портфолио
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $350
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $300
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $150
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
от 2 дней
нет рейтинга