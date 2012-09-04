diezel2007

Аудиосопровождение,аудиокниги,рекламные и информационные аудиоролики
Региональный диктор, актёр, звукорежиссер, работа на областной радиостанции. Опыт работы - 7 лет. Глубокий обертонный баритон, три октавы ,возможность вокального исполнения.
Жанры: документальный фильм,аудиоролики (рекламные/информационные), аудиокниги (с возможностью создания звуковой атмосферы,предметов,природы,эффектов,музыки), аудиосопровождение любого видео, создание аудиоджинглов, аудиобриджей, радиосбивок, озвучка персонажей,пародии.
Примеры работ:
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