diezel2007

Аудиосопровождение,аудиокниги,рекламные и информационные аудиоролики

Региональный диктор, актёр, звукорежиссер, работа на областной радиостанции. Опыт работы - 7 лет. Глубокий обертонный баритон, три октавы ,возможность вокального исполнения.

Жанры: документальный фильм,аудиоролики (рекламные/информационные), аудиокниги (с возможностью создания звуковой атмосферы,предметов,природы,эффектов,музыки), аудиосопровождение любого видео, создание аудиоджинглов, аудиобриджей, радиосбивок, озвучка персонажей,пародии.

Примеры работ:

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