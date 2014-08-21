differentsial10

Системное администрирование; Сетевое администрирование; Тех. поддержка

Работаю в области системного администрирования с 2009-го года.

Знаю семейство Windows на уровне администратора.

Понимаю принципы работы сети, сетевых протоколов и технологий (TCP/IP‚ HTTP, FTP, DNS‚ DHCP‚ STP, SMTP‚ POP3‚ IMAP, NAT, etc.).

Имею большой опыт в диагностике и устранения проблем сети, систем семейства Windows, железа.

Занимаюсь прокладкой и настройкой офисных ЛВС.

Хорошее знание железа, практический опыт восстановления сгоревших плат.

Занимаюсь ремонтом офисной техники (принтеры, сканеры, МФУ, проекторы) и ноутбуков.