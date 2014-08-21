differentsial10

Иван differentsial10differentsial10
35 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Системное администрирование; Сетевое администрирование; Тех. поддержка
Работаю в области системного администрирования с 2009-го года.
Знаю семейство Windows на уровне администратора.
Понимаю принципы работы сети, сетевых протоколов и технологий (TCP/IP‚ HTTP, FTP, DNS‚ DHCP‚ STP, SMTP‚ POP3‚ IMAP, NAT, etc.).
Имею большой опыт в диагностике и устранения проблем сети, систем семейства Windows, железа.
Занимаюсь прокладкой и настройкой офисных ЛВС.
Хорошее знание железа, практический опыт восстановления сгоревших плат.
Занимаюсь ремонтом офисной техники (принтеры, сканеры, МФУ, проекторы) и ноутбуков.
Действие аккаунта приостановлено!