Монтирую видео с самого детства

Привет. Меня зовут Дима и я живу в Киеве

Занимаюсь монтажом больше десяти лет. Есть опыт в монтаже музыкальных видео клипов, короткометражных фильмов, рекламных роликов, видео для социальных сетей, а так же большой опыт в работе с документальной съемкой. Работал на телевидении и различных видео ивентах. Есть опыт работы со звуком.

Открыт к Вашим предложениям по работе с видео, при необходимости внесу правки.