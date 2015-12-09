Сетевой-системный администратор
Опыт более 12 лет:
- полное сетевое и системное администрирование IT инфраструктуры предприятия (Cisco, D-Link, Mikrotik, и прочее);
- поддержка виртуализации на базе VmWare Sphere5, Citrix Xen, KVM;
- поддержка серверов 1С и СУБД (postgres,MSSQL);
- apache/nginx/php/mysql/
- почтовые системы Microsoft Exchange, Kerio Connect, Postfix;
- программные межсетевые экраны: Kerio Control, Traffic Inspector, UserGate, iptables; pfSense;
- антивирусная защита: DrWeb, Kaspersky, NOD, ClamAV, прочее:
- Unix подобные системы: Debian/Ubuntu, CentOS, Red Hat, FreeBSD и др.);
- написание ТЗ по проектированию локальной вычислительной сети и серверного оборудования;
- написания ИТ стратегии организации;
- настройка и контроль процессов технической поддержки I и IIлиний.
- внедрениеITIL в отделе ИТ;
- написание документации для лицензирования по ФЗ 152 “О защите персональных данных”;
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