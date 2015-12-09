dig300

Евгений dig300

 
37 летРоссия/Омск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Сетевой-системный администратор

Опыт более 12 лет:

  • полное сетевое и системное администрирование IT инфраструктуры предприятия (Cisco, D-Link, Mikrotik, и прочее);
  • поддержка виртуализации на базе VmWare Sphere5, Citrix Xen, KVM;
  • поддержка серверов 1С и СУБД (postgres,MSSQL);
  • apache/nginx/php/mysql/
  • почтовые системы Microsoft Exchange, Kerio Connect, Postfix;
  • программные межсетевые экраны: Kerio Control, Traffic Inspector, UserGate, iptables; pfSense;
  • антивирусная защита: DrWeb, Kaspersky, NOD, ClamAV, прочее:
  • Unix подобные системы: Debian/Ubuntu, CentOS, Red Hat, FreeBSD и др.);
  • написание ТЗ по проектированию локальной вычислительной сети и серверного оборудования;
  • написания ИТ стратегии организации;
  • настройка и контроль процессов технической поддержки I и IIлиний.
  • внедрениеITIL в отделе ИТ;
  • написание документации для лицензирования по ФЗ 152 “О защите персональных данных”;
Список можно долго продолжать, обращайтесь, нет нерешаемых задач!
PHPMySQLPostgreSQLNginxCentOSApacheUbuntuDebianFreeBSDUnixPostfix