digger007_

Администратор репликационной системы (Sybase Replication server + ASE), Программист SQL, аналитик

Специалист по работе c Sybase Replication Server, в большей части поддержка бизнес логики, в меньшей администрирование

+38067 6394534 [email protected]

Администратор репликационной системы (Sybase Replication server + ASE), Программист SQL, аналитик

Sybase Replication Server

Sybase ASE server

Sybase PowerDesigner

Опыт программирования

Transact SQL

Sybase PowerBuilder

Java (опыт ограничен мелкими задачами, уровень Junior Java Developer)

несколько ранее, ограниченно Delphi, clipper

Кроме того, в формате непрофильных задач, MS Office, Corel Draw, Page Maker, ремонт компьютерной техники.

Опыт управления автомобилем, водительское удостоверение категории В.

С 1997 по 2000 металлургический завод имени Петровского.

Инженер производственного отдела, инженер отдела маркетинга, старший инженер отдела маркетинга.

С 2000 года по текущий момент- Приватбанк, инженер, старший инженер технологической поддержки ГО.

Образование- Днепропетровская металлургическая Академия (ДМЕТАУ), 1994, диплом с отличием