Интернет-маркетолог с 5-ти летним стажем
Привет! Меня зовут Сергей я интернет-маркетолог со стажем более 5-ти лет.
Что я умею:
🔥Разработки продающих сайтов – упаковки бизнеса в интернете под ключ!
🔥Комплексный интернет-маркетинга проекта
🔥Таргетированная реклама
🔥Контекстная реклама
🔥SEO оптимизация
🔥Веб-дизайн
Оптимальные цены за работу. Отдаюсь проекту полностью. Обращайтесь, рад буду помочь!
Мой сайт https://digital-marketing.by/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лид в b2b продажах менее чем 1.8$!53 просмотра