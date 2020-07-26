Интернет-маркетолог с 5-ти летним стажем

﻿Привет! Меня зовут Сергей я интернет-маркетолог со стажем более 5-ти лет .

Что я умею:

🔥Разработки продающих сайтов – упаковки бизнеса в интернете под ключ!

🔥Комплексный интернет-маркетинга проекта

🔥Таргетированная реклама

🔥Контекстная реклама

🔥SEO оптимизация

🔥Веб-дизайн

Оптимальные цены за работу. Отдаюсь проекту полностью . Обращайтесь, рад буду помочь!

Мой сайт https://digital-marketing.by/