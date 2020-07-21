digital_agency

Олег Шевченко digital_agencydigital_agency
31 годКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Настройка контекстной рекламы
Подготовительные работы:
- Совместно с вами определяем цели рекламной кампании (бриф)
- Анализируем ваш бизнес (конкурентная среда, сайт, рекламная тематика и т. д)
- Разрабатываем стратегию продвижения и медиаплан по работе в соответствии с бюджетом: определяем целевую аудиторию, критерии таргетингов и подбираем оптимальные инструменты, которые подходят для достижения целей
- Если есть доступы – настраиваем, если нет, то создаем и настраиваем новые
- Подключаем Google Tag Manager, чтобы работать с сайтом без привлечения разработчиков
- Устанавливаем счетчики на сайт через Google Tag Manager
- Настраиваем отслеживание целевых действий пользователей исходя из возможностей сайта
- Тестируем цели
- Подбор ключевых слов
- Группировка исходя из подобранных вариантов таргетинга
- Разработка рекламных материалов
- Согласовываем материалы с вами
- Создаем аккаунты в Google AdWords и Яндекс.Директ
- Загружаем материалы в систему
- Настраиваем рекламные кампании
- Настраиваем все возможные расширения
- Запускаем рекламные кампании
Нужно для заказа:
- Доступ к аккаунту
- Сайт для рекламы
- Рекламируемый товар или услуга
- Пожелания по созданию рекламы для вас