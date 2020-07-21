digital_agency

Олег Шевченко digital_agency

 
31 годКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Настройка контекстной рекламы

Подготовительные работы:

  • Совместно с вами определяем цели рекламной кампании (бриф)
  • Анализируем ваш бизнес (конкурентная среда, сайт, рекламная тематика и т. д)
  • Разрабатываем стратегию продвижения и медиаплан по работе в соответствии с бюджетом: определяем целевую аудиторию, критерии таргетингов и подбираем оптимальные инструменты, которые подходят для достижения целей
Настройка счетчиков веб-аналитики:

  • Если есть доступы – настраиваем, если нет, то создаем и настраиваем новые
  • Подключаем Google Tag Manager, чтобы работать с сайтом без привлечения разработчиков
  • Устанавливаем счетчики на сайт через Google Tag Manager
Настройка целей для рекламных кампаний:

  • Настраиваем отслеживание целевых действий пользователей исходя из возможностей сайта
  • Тестируем цели
Подготовка рекламных кампаний к запуску:

  • Подбор ключевых слов
  • Группировка исходя из подобранных вариантов таргетинга
  • Разработка рекламных материалов
  • Согласовываем материалы с вами
  • Создаем аккаунты в Google AdWords и Яндекс.Директ
  • Загружаем материалы в систему
  • Настраиваем рекламные кампании
  • Настраиваем все возможные расширения
  • Запускаем рекламные кампании
Анализ и оптимизация рекламных кампаний!

Нужно для заказа:

  • Доступ к аккаунту
  • Сайт для рекламы
  • Рекламируемый товар или услуга
  • Пожелания по созданию рекламы для вас