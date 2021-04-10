Таргетированная реклама. Marketplace's
Обо мне:
Практикующий таргетолог Вк и IG. Хочу получить опыт в Mytarget и продвижении App's
Занимаюсь продвижением товаров на Ozon. Интересно лить трафик на маркетплейсы.
Углубленно изучаю веб-аналитику (Метрика, Analytics) . Продолжаю обучение в Skill Box- двухгодовая программа "Профессия таргетолог".
В свободное время играю на барабане (дарбука) и читаю, сейчас- Кейт Феррацци "Некогда не ешьте в одиночку"
Возможно проектное и долгосрочное сотрудничество.
Беру на фриланс продвижение сообщества Вк и бизнес-страницы Instagram. Работаю на разные цели: подписки, заявки, редко продажи.
Всегда рад новому знакомству. Ig: digital_djinn
Желаю удачных сделок!
Действие аккаунта приостановлено!