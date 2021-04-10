Таргетированная реклама. Marketplace's

Обо мне:

Практикующий таргетолог Вк и IG. Хочу получить опыт в Mytarget и продвижении App's

Занимаюсь продвижением товаров на Ozon. Интересно лить трафик на маркетплейсы.

Углубленно изучаю веб-аналитику (Метрика, Analytics) . Продолжаю обучение в Skill Box- двухгодовая программа "Профессия таргетолог".

В свободное время играю на барабане (дарбука) и читаю, сейчас- Кейт Феррацци "Некогда не ешьте в одиночку"

Возможно проектное и долгосрочное сотрудничество.

Беру на фриланс продвижение сообщества Вк и бизнес-страницы Instagram. Работаю на разные цели: подписки, заявки, редко продажи.

Всегда рад новому знакомству. Ig: digital_djinn

Желаю удачных сделок!