digitali

Алексей digitali

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Digital Marketing, SMM, SMO, Переводы, Курсовые/контрольные

Маркетинг и реклама

"Вирусный" маркетинг

Direct marketing (прямой маркетинг)

PR

SMM (Social Media Marketing)

SMO (Social Media Optimization)

Маркетинг

Маркетинговая стратегия

Партнерский маркетинг

Продажи

Менеджмент

Event-менеджмент, промоушн

PR Менеджмент

Product/Brand Менеджмент

Promotions Менеджмент

Обучение / консультации

Гуманитарные науки

Иностранные языки

Информационные технологии

Переводы

Английский перевод

Немецкий перевод

Тексты и письма

Технические переводы

Реклама / презентации

PowerPoint презентации

Тексты

Деловая переписка

Дипломы/курсовые/рефераты

Контент-менеджер

Обработка текста

Рерайтинг

Сканирование/распознавание

Слоганы/рекламные объявления

Тексты про путешествия