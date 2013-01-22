Digital Marketing, SMM, SMO, Переводы, Курсовые/контрольные
Маркетинг и реклама
"Вирусный" маркетинг
Direct marketing (прямой маркетинг)
PR
SMM (Social Media Marketing)
SMO (Social Media Optimization)
Маркетинг
Маркетинговая стратегия
Партнерский маркетинг
Продажи
Менеджмент
Event-менеджмент, промоушн
PR Менеджмент
Product/Brand Менеджмент
Promotions Менеджмент
Обучение / консультации
Гуманитарные науки
Иностранные языки
Информационные технологии
Переводы
Английский перевод
Немецкий перевод
Тексты и письма
Технические переводы
Реклама / презентации
PowerPoint презентации
Тексты
Деловая переписка
Дипломы/курсовые/рефераты
Контент-менеджер
Обработка текста
Рерайтинг
Сканирование/распознавание
Слоганы/рекламные объявления
Тексты про путешествия
Действие аккаунта приостановлено!