Продвижение Вашей компании на 5+

Приветствую Вас!

Меня зовут Тамара! И уже с 2012 года я занимаюсь digital-маркетингом.

В моем арсенале более 70 успешных проектов и довольных клиентов. Более 50% моих заказчиков работаю со мной боле 3-х месяцев.

Я могу быть Вам полезна при осуществлении следующих услуг:

- SMM

- таргетированная реклама

- контекстная реклама

- автоворонки продаж

- выстраивание маркетинговой стратегии

- написание коммерческих текстов

- комплексное маркетинговое сопровождение компании.

Буду рада помочь ВАМ!

При необходимости готова предоставить кейсы.