Продвижение Вашей компании на 5+
Приветствую Вас!
Меня зовут Тамара! И уже с 2012 года я занимаюсь digital-маркетингом.
В моем арсенале более 70 успешных проектов и довольных клиентов. Более 50% моих заказчиков работаю со мной боле 3-х месяцев.
Я могу быть Вам полезна при осуществлении следующих услуг:
- SMM
- таргетированная реклама
- контекстная реклама
- автоворонки продаж
- выстраивание маркетинговой стратегии
- написание коммерческих текстов
- комплексное маркетинговое сопровождение компании.
Буду рада помочь ВАМ!
При необходимости готова предоставить кейсы.
Действие аккаунта приостановлено!