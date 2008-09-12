Web-дизайнер, верстальщик, дизайнер и художник компьютерной графики, полиграфии.

Опыт: работа в рекламных агентствах, в области наружной рекламы, полиграфии, web-дизайна, пиксельной графики для мобильных телефонов на должностях художника-оформителя, начальника отдела наружной рекламы, дизайнера компьютерной графики, компьютерного художника, web-дизайнера, верстальщика - общей сложностью более 6 лет.

Образование: высшее, художественная школа.

Высокое качество работ, профессиональный подход.

В портфолио не опубликованы лучшие работы по дизайну, пиксельной графике и иллюстрации, т.к. являются собственностью организаций.

icq: 232520587

e-mail: [email protected]