Переводчик c Английского языка на Русский и наоборот

Образование:

РГГУ Институт Восточных Культур и Античности, классическая филология.

Опыт переводов и преподавания английского языка - 4 года.

Перевожу технические, публицистические, художественные, деловые тексты (EN-RU, RU-EN).

Владею на любительском уровне программами коррекции фотографий и программами монтажа(Adobe CS Photoshop, Adobe Premiere Pro), могу сделать перевод на изображении и на видео.

Контакты:

Email: [email protected]

Telegram: @txetdesrever

VK: https://vk.com/neminemlaede