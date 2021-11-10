Переводчик c Английского языка на Русский и наоборот
Образование:
РГГУ Институт Восточных Культур и Античности, классическая филология.
Опыт переводов и преподавания английского языка - 4 года.
Перевожу технические, публицистические, художественные, деловые тексты (EN-RU, RU-EN).
Владею на любительском уровне программами коррекции фотографий и программами монтажа(Adobe CS Photoshop, Adobe Premiere Pro), могу сделать перевод на изображении и на видео.
Контакты:
Email: [email protected]
Telegram: @txetdesrever
Действие аккаунта приостановлено!