начинающий копирайтер,рерайтер

пример моей работы

Итальянская торговая марка IFRATTI зарекомендовала себя в качестве надежного производителя современных детских колясок. Свою продукцию компания выпускает в Польше,на популярной фабрике Camarelo.Коляски соответствуют всем модным тенденциям,легкие и являются максимально комфортными для ребенка и его родителей.Стоит отметить оригинальность их дизайна,над которым работали квалифицированные специалисты Европы.Модели имеют смешанную или комбинированную расцветку.Для оформления используется ткань разных цветовых комбинаций,с добавлением ЭКО кожи.Все коляски имеют раму из алюминия,что дает дополнительную легкость в использовании.Комфорт ребенка во время прогулки обеспечат надувные колеса,имеющие амортизацию.