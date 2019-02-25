Занимаюсь озвучиванием аудиокниг и ютуб каналов.

Начинающий диктор, могу озвучивать видеоролики, рекламныеролики, аудиокниги. В будущем планирую заняться дубляжом. Есть возможность записываться удаленно профессионально настудии.Спортсмен, студент Московского ПедагогическогоГосударственного Университета. Общительный и коммуникабельный, работаю вожатым

в международном лагере «Артек». Со школьных лет многие отмечали мой тембр

голоса. Люблю читать и выступать перед публикой. Часто приглашают на роль

ведущего концертов и различных мероприятий

перед большой аудиторией. Открыт к любым предложениям. Буду рад озвучить Ваш проект!