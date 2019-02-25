Михаил Абдразаков diktor_mikhaildiktor_mikhail
25 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Занимаюсь озвучиванием аудиокниг и ютуб каналов.
Начинающий диктор, могу озвучивать видеоролики, рекламныеролики, аудиокниги. В будущем планирую заняться дубляжом. Есть возможность записываться удаленно профессионально настудии.Спортсмен, студент Московского ПедагогическогоГосударственного Университета. Общительный и коммуникабельный, работаю вожатым
в международном лагере «Артек». Со школьных лет многие отмечали мой тембр
голоса. Люблю читать и выступать перед публикой. Часто приглашают на роль
ведущего концертов и различных мероприятий
перед большой аудиторией. Открыт к любым предложениям. Буду рад озвучить Ваш проект!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Озвучиваю аудиокниги, выпуски на ютуб каналах.126 просмотров