diktor_mikhail

Михаил Абдразаков diktor_mikhail

 
25 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Занимаюсь озвучиванием аудиокниг и ютуб каналов.

Начинающий диктор, могу озвучивать видеоролики, рекламныеролики, аудиокниги. В будущем планирую заняться дубляжом. Есть возможность записываться удаленно профессионально настудии.Спортсмен, студент Московского ПедагогическогоГосударственного Университета. Общительный и коммуникабельный, работаю вожатым

в международном лагере «Артек». Со школьных лет многие отмечали мой тембр

голоса. Люблю читать и выступать перед публикой. Часто приглашают на роль

ведущего  концертов и различных мероприятий

перед большой аудиторией.  Открыт к любым предложениям. Буду рад озвучить Ваш проект!

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