Работа удаленно

Опытный пользователь ПК, (12-й опыт работы бухгалтером, с ПКна ты, аналитические способности ), опыт работы менеджером в интернет-магазине,

опыт работы оператором колл-центра (гарнитура имеется), стрессоустойчива (опыт

работы конфликт –менеджером в интернет-магазине), опыт работы с соц.сетями

(опыт открытия собственных страниц, интернет-магазина и т.п), опыт работы

помощником руководителя, регулярно занималась подбором кандидатур для

выполнения различных проектов на площадками типа НН, work-zilla и Job.ru, опыт работы контент –менеджером по работе сноменклатурой, каталогами и прайсами, по верстке и редактированию контента для

сайта budgetnik.ru, опыт работы в качестве модератора/контент-менеджерана сайте знакомств, наличие свободного времени, внимательна, самостоятельна,

трудолюбива и инициативна, легкообучаема, ответственна, мобильна.