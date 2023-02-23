психолог/ психотерапевт онлайн
Помогаю избавиться от
тревожно-фобических расстройств,
неврозов и панических атак,
тяжелого и сложного детства,
сформовать внутреннюю опору, чтобы гармонично выстраивать отношения и увеличивать доход
Консультация проходит онлайн
Длительностью 60 минут
Стоимость 50 доллар
вы получаете :
видео консультацию 60 минут
домашнее задание
дополнительные материалы видео + аудио
обратную связь
Для записи на консультацию, вы можете перейти по ссылке - wa.link/lygsgv
или написать мне в директ в инстаграмм @fox_dilara