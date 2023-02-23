dilarafox

Дилара Фокс dilarafox

 
31 годУкраина/Киев
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
психолог/ психотерапевт онлайн

Помогаю избавиться от

  • тревожно-фобических расстройств,

  • неврозов и панических атак,

  • тяжелого и сложного детства,

  • сформовать внутреннюю опору, чтобы гармонично выстраивать отношения и увеличивать доход

Консультация проходит онлайн

Длительностью 60 минут

Стоимость 50 доллар

вы получаете :

  • видео консультацию 60 минут

  • домашнее задание

  • дополнительные материалы видео + аудио

  • обратную связь

Для записи на консультацию, вы можете перейти по ссылке - wa.link/lygsgv

или написать мне в директ в инстаграмм @fox_dilara