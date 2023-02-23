психолог/ психотерапевт онлайн

Помогаю избавиться от

тревожно-фобических расстройств,

неврозов и панических атак,

тяжелого и сложного детства,

сформовать внутреннюю опору, чтобы гармонично выстраивать отношения и увеличивать доход

Консультация проходит онлайн

Длительностью 60 минут

Стоимость 50 доллар

вы получаете :

видео консультацию 60 минут

домашнее задание

дополнительные материалы видео + аудио

обратную связь

Для записи на консультацию, вы можете перейти по ссылке - wa.link/lygsgv

или написать мне в директ в инстаграмм @fox_dilara