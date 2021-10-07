Настраиваю и администрирую онлайн-школы
Мой прежний опыт связан в основном с управлением большими объёмами данных. Я составляла технические задания, контрактную документацию, различные отчеты, осуществляла планирование и исполнение бюджета. Также занимала руководящие должности, занималась подбором персонала и сотрудников.
В 2021 г прошла повышение квалификации по специальности "Куратор" , в настоящее время прохожу углубленный курс по платформе «GetCourse».
Ищу удаленную работу в онлайн-проектах, связанную с административным сопровождением платформы «GetCourse».
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Оформлена как самозанятая (плательщик налога на профессиональный доход).
Для связи:
+7 (914) 5410401
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Портфолио
- Создание лендингов45 просмотров
- Создание онлайн-школ под ключ, администрирование48 просмотров
- Администратор Геткурс55 просмотров