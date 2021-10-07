Настраиваю и администрирую онлайн-школы

Мой прежний опыт связан в основном с управлением большими объёмами данных. Я составляла технические задания, контрактную документацию, различные отчеты, осуществляла планирование и исполнение бюджета. ​Также занимала руководящие должности, занималась подбором персонала и сотрудников.

В 2021 г прошла повышение квалификации по специальности "Куратор" , в настоящее время прохожу углубленный курс по платформе «GetCourse».

Ищу удаленную работу в онлайн-проектах, связанную с административным сопровождением платформы «GetCourse».

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Оформлена как самозанятая (плательщик налога на профессиональный доход).

Для связи:

+7 (914) 5410401

[email protected]

https://vk.com/dinagromova79