Профессиональные письменные переводы с/на английский, немецкий, белорусский

10 лет в переводческом бизнесе.

Выполняю профессиональные письменные переводы с/на английский, немецкий, белорусский и русский языки, также есть возможность подключения специалистов по французскому, польскому и китайскому языкам: от перевода простого письма до перевода сложнейшей технической документации, независимо от сложности исходного материала. Могу выполнять срочные заказы и заказы большого объема.

Несу полную ответственность за перевод, провожу полную вычитку и редактирование. Работаю со всеми основными форматами документов. По Вашему желанию могу выполнить перевод документов с полным соблюдением исходного форматирования (верстка, в том числе типографская – подготовка к публикации).

Специализация:

- технические переводы: перевод технической документации и руководств по эксплуатации к любому оборудованию;

- перевод деловой и личной переписки (конфиденциальность переписки гарантируется);

- перевод медицинских текстов

- перевод экономической, юридической и финансовой литературы;

- перевод бизнес-планов, контрактов, рекламной продукции;

- перевод сопроводительной документации к импортным товарам для представления в сертифицирующие и таможенные органы;

- перевод документов для выезда за рубеж (заверяются нотариусом).

Переводы могут заверяться нотариально в г.Минске (согласно договору о правовой взаимопомощи признаются на территории РФ без дополнительных заверений), могу содействовать в легализации переводов (проставлении апостиля).

Форма оплаты – наличный расчет при сумме от 1000$ (Москва, Питер), электронные платежи (wmz).