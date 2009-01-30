10 лет в переводческом бизнесе.
Выполняю профессиональные письменные переводы с/на английский, немецкий, белорусский и русский языки, также есть возможность подключения специалистов по французскому, польскому и китайскому языкам: от перевода простого письма до перевода сложнейшей технической документации, независимо от сложности исходного материала. Могу выполнять срочные заказы и заказы большого объема.
Несу полную ответственность за перевод, провожу полную вычитку и редактирование. Работаю со всеми основными форматами документов. По Вашему желанию могу выполнить перевод документов с полным соблюдением исходного форматирования (верстка, в том числе типографская – подготовка к публикации).
Специализация:
- технические переводы: перевод технической документации и руководств по эксплуатации к любому оборудованию;
- перевод деловой и личной переписки (конфиденциальность переписки гарантируется);
- перевод медицинских текстов
- перевод экономической, юридической и финансовой литературы;
- перевод бизнес-планов, контрактов, рекламной продукции;
- перевод сопроводительной документации к импортным товарам для представления в сертифицирующие и таможенные органы;
- перевод документов для выезда за рубеж (заверяются нотариусом).
Переводы могут заверяться нотариально в г.Минске (согласно договору о правовой взаимопомощи признаются на территории РФ без дополнительных заверений), могу содействовать в легализации переводов (проставлении апостиля).
Форма оплаты – наличный расчет при сумме от 1000$ (Москва, Питер), электронные платежи (wmz).