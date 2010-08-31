Мои умения, знания и опыт работы

Оопыт работы:

1. Написание технических и презентационных текстов на русском, украинском и английском языках (технические задания, руководства пользователя/администратора, презентации продуктов и услуг, контент для сайта) для госструктур Украины (Минтруда, Госказначейство, Минфин, Госслужба занятости)

2. Переводы статей по ИТ-тематике с русского / украинского языка на английский, и наоборот.

3. Редактирование текстов любой сложности.

Профессиональные качества: аналитический склад ума, высокая внимательность к деталям, высокая грамотность, четкость в формулировании и изложении мыслей.

Личные качества: коммуникабельность, высокая степень ответственности, быстрая обучаемость новому, порядочность.

Образование: 09.2002 – 06.2008 г.г.– Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», факультет электроники, специальность «Акустические приборы и систе-мы»; квалификация «Магистр акустотехники». Имею диплом с отличием по специальности;

Увлечения: информационные технологии, здоровый образ жизни (фитнесс, волейбол, плавание).