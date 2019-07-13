dima1232995

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, мне 24 года! С 15 лет держу камеру в руках, раньше было просто хобби, снимал для друзей, для себя, для знакомых. Но в один прекрасный момент меня пригласили работать в Таиланд, снимать ролики про эту замечательную страну. Я не растерялся, собрал чемоданы, и в путь! С тех пор живу здесь, влюбился в эту страну! Но т.к. очень сложно найти работу внутри страны, стараюсь пользоваться благами интернета, и нуждаюсь в работе удаленно
Вот примеры работ:
https://www.youtube.com/watch?v=vLkGGKvIcp8&t=170s
https://www.youtube.com/watch?v=kKzYWibVBM8&t=750s
https://www.youtube.com/watch?v=ZPWM0MdCClY&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=zREVfTBSSdw&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=6WvdWZ8zNng&t=398s
https://www.youtube.com/watch?v=gmEe3LJClqU&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=167yAw070Ds
Буду очень рад дальнейшему сотрудничеству!