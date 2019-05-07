dima201319

Дима Иванов dima201319

 
23 годаУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Привет ! меня зовут Дима ) Мой девиз: <БЫСТРО-КАЧЕСТВЕННО И КРЕАТИВНО !>

Привет ! 

Меня зовут Дима. 

КРЕАТИВНОСТЬ - в современном мире,ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМА чтобы заинтересовать пользователей ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ , Чтобы сайт или любая другая программа, обладала большой популярностью, необходимо иметь креативного МАСТЕРА - вы не ошиблись! Да-да, именно я могу помочь и рассказать о тонкостях в КРЕАТИВНОЙ РАЗРАБОТКЕ САЙТОВ ( и не только ) 

Обо мне : я молодой но быстро прогресирующий верстальщик сайтов с креативным и обширным мышлением)) 

Сделаю ваш сайт:красивым эстетичным и с грамотной компоновкой По последним трендам интернет ресурсов !) 

Основное занятие : делаю верстку сайтов HTML/CSS, WordPress + php

Также владею, фотошопом, 3D визуализацией ( blender) и другими программами 

Мои фишки... 

-- Найду подход к любому клиенту

-- Помогу определиться с пожеланиями к сайту и другим заказам ,дизайнам, и.т.д. 

-- Быстрая ,качественная и КРЕАТИВНАЯ работа)

-- низкая цена и высокое качество исполнения! 

Пишите,звоните ,обращайтесь в личные сообщения - обговорим детали заказа, договоримся о стоимости и о деталях заказа!))

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