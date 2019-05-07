dima201319

Привет !
Меня зовут Дима.
КРЕАТИВНОСТЬ - в современном мире,ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМА чтобы заинтересовать пользователей ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ , Чтобы сайт или любая другая программа, обладала большой популярностью, необходимо иметь креативного МАСТЕРА - вы не ошиблись! Да-да, именно я могу помочь и рассказать о тонкостях в КРЕАТИВНОЙ РАЗРАБОТКЕ САЙТОВ ( и не только )
Обо мне : я молодой но быстро прогресирующий верстальщик сайтов с креативным и обширным мышлением))
Сделаю ваш сайт:красивым эстетичным и с грамотной компоновкой По последним трендам интернет ресурсов !)
Основное занятие : делаю верстку сайтов HTML/CSS, WordPress + php
Также владею, фотошопом, 3D визуализацией ( blender) и другими программами
Мои фишки...
-- Найду подход к любому клиенту
-- Помогу определиться с пожеланиями к сайту и другим заказам ,дизайнам, и.т.д.
-- Быстрая ,качественная и КРЕАТИВНАЯ работа)
-- низкая цена и высокое качество исполнения!
Пишите,звоните ,обращайтесь в личные сообщения - обговорим детали заказа, договоримся о стоимости и о деталях заказа!))