Системное администрирование, обслуживание серверов. Дизайн, обработка фотографий.

Системное администрирование Windows, Linux - опыт 6 лет. Дизайн, обработка фотографий - опыт 3 года.

Основное системное, сетевое администрирование. Удаленное обслуживание. Имеется небольшой опыт работы в создании сайтов (портфолио).

Качественно, быстро и недорого выполняю различного рода работы по установке, настройке и обслуживанию Windows/ Linux/ WEB серверов. Удаленное администрирование серверов.

Также дизайн полиграфической продукции, разработка логотипов и фирменного стиля. Векторная и растровая графика. Ретушь. Замена фона, поздравительные открытки, приглашения, и многое другое.

Интересует работа удаленная или с гибким/свободным графиком постоянная или проектная. Всегда на связи).

Рассмотрю любые предложения, буду рад набраться опыта в сфере.

По вопросам сотрудничества писать в лс или на email.

e-mail: [email protected]