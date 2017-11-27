Коммуникабелный , ответственный, всегда довожу работу до конца.
☀ Принимаю заказы с Пн. - Вс. с 10:00 - 00:00 ( Баку)
✉ -[email protected] - для отправки тех.заданий.
☎ watssap⇢ +994559017887
Примерные цены на услуги:
- Главная страница - от 50$.
- Дизайн интернет-магазина - 100$ ( Главная + Каталог + Карточка товара ).
- Дополнительные страницы - 20-30$.
- Уникальный логотип - 50-100$.
ОПЫТ:
- 10 ЛЕТ
Более 10 лет опыта в маркетинге и продажах
- 260.000.000 рублей
- 50 проектов
Личных продаж более чем на 260 млн. руб. маржи
Реализовал более 50 проектов по разработке стратегий и систем маркетинга и продаж
- продвинуть ваш сайт в ТОПы любых поисковых систем;
- очистить репутацию компании или личности от негатива;
- настроить и на постоянной основе поддерживать контекстную рекламу;
- провести полную оптимизацию сайта с учетом ключевых поисковых запросов;
- снять действие основных фильтров Google&Yandex;
- провести технический, маркетинговый, поисковый, а также комплексный аудит Вашего сайта;
- проконсультировать в части SEO, SEM, SMM и юзабилити сайта.
- Вы предоставляете информацию/заполняете, предоставленный мной, бриф.
- Согласование цены и сроков выполнения проекта.
- Предоплата в размере 50% от стоимости проекта (либо безопасная сделка);
- Разработка оговоренного количества вариантов дизайна;
- Презентация готового дизайна;
- Оплата оставшихся 50% стоимости проекта;
- Вы получаете исходники в любом нужном Вам формате;
- Обмен отзывами.
Портфолио
- Продвижение Социальных Сетей147 просмотров
- Продвинуть ваш сайт в ТОПы любых поисковых систем147 просмотров