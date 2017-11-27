dima8km

Дмитрий Милюхин dima8km

 
39 летАзербайджан/Баку
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Коммуникабелный , ответственный, всегда довожу работу до конца.

☀ Принимаю заказы с Пн. - Вс. с 10:00 - 00:00 ( Баку) 

✉ -[email protected] - для отправки тех.заданий. 

☎ watssap⇢ +994559017887

Примерные цены на услуги:

  • Главная страница - от 50$.
  • Дизайн интернет-магазина - 100$ ( Главная + Каталог + Карточка товара ).
  • Дополнительные страницы - 20-30$.
  • Уникальный логотип - 50-100$.
﻿﻿КТО Я?

﻿﻿ОПЫТ:

  • 10 ЛЕТ

    Более 10 лет опыта в маркетинге и продажах

  • 260.000.000 рублей

    • Личных продаж более чем на 260 млн. руб. маржи

  • 50 проектов

    • Реализовал более 50 проектов по разработке стратегий и систем маркетинга и продаж

К чему я веду свою мысль? Да к тому, что реклама, и еще раз реклама является двигателем торговли, а продвижение сайтов в ТОПы, повышение конверсии, улучшение юзабилити — ничто иное как удачный рекламный ход, и этот ход я предлагаю вам сделать уже сейчас, а если говорить более конкретизировано, то я могу;

  • продвинуть ваш сайт в ТОПы любых поисковых систем;
  • очистить репутацию компании или личности от негатива;
  • настроить и на постоянной основе поддерживать контекстную рекламу;
  • провести полную оптимизацию сайта с учетом ключевых поисковых запросов;
  • снять действие основных фильтров Google&Yandex;
  • провести технический, маркетинговый, поисковый, а также комплексный аудит Вашего сайта;
  • проконсультировать в части SEO, SEM, SMM и юзабилити сайта.
    Схема работы со мной:

  • Вы предоставляете информацию/заполняете, предоставленный мной, бриф.
  • Согласование цены и сроков выполнения проекта.
  • Предоплата в размере 50% от стоимости проекта (либо безопасная сделка);
  • Разработка оговоренного количества вариантов дизайна;
  • Презентация готового дизайна;
  • Оплата оставшихся 50% стоимости проекта;
  • Вы получаете исходники в любом нужном Вам формате;
  • Обмен отзывами.

Карточки товаров