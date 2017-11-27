Коммуникабелный , ответственный, всегда довожу работу до конца.

☀ Принимаю заказы с Пн. - Вс. с 10:00 - 00:00 ( Баку)

✉ -[email protected] - для отправки тех.заданий.

☎ watssap⇢ +994559017887

Примерные цены на услуги:

Главная страница - от 50$.

Дизайн интернет-магазина - 100$ ( Главная + Каталог + Карточка товара ).

Дополнительные страницы - 20-30$.

Уникальный логотип - 50-100$.

﻿﻿ОПЫТ:

10 ЛЕТ Более 10 лет опыта в маркетинге и продажах

260.000.000 рублей

Личных продаж более чем на 260 млн. руб. маржи 50 проектов Реализовал более 50 проектов по разработке стратегий и систем маркетинга и продаж

К чему я веду свою мысль? Да к тому, что реклама, и еще раз реклама является двигателем торговли, а продвижение сайтов в ТОПы, повышение конверсии, улучшение юзабилити — ничто иное как удачный рекламный ход, и этот ход я предлагаю вам сделать уже сейчас, а если говорить более конкретизировано, то я могу;

продвинуть ваш сайт в ТОПы любых поисковых систем;

очистить репутацию компании или личности от негатива;

настроить и на постоянной основе поддерживать контекстную рекламу;

провести полную оптимизацию сайта с учетом ключевых поисковых запросов;

снять действие основных фильтров Google&Yandex;

провести технический, маркетинговый, поисковый, а также комплексный аудит Вашего сайта;

проконсультировать в части SEO, SEM, SMM и юзабилити сайта.

Схема работы со мной: