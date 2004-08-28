dimaKKODE2004

Классный звук и кач🔥🔥🔥🔥

1. Моя сфера работы — Звукорежиссура и музыкальная деятельность

2. Опыт работы 4,5 года

3. Обладаю навыками и знаниями в различных программах по написанию и записывать музыки таких как: Fl Studio, Ableton Live и Reaper

4. Навыки и умения:

Сведение, мастеринг, написание минусов различных жанров , дистрибуция музыки ,

создание и оформление обложек к песням

5. Консультации и советы при работе со звуком и не только

6. И просто люблю музяку🔥🔥🔥🔥