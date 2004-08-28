dimaKKODE2004

Классный звук и кач🔥🔥🔥🔥
1. Моя сфера работы — Звукорежиссура и музыкальная деятельность
2. Опыт работы 4,5 года
3. Обладаю навыками и знаниями в различных программах по написанию и записывать музыки таких как: Fl Studio, Ableton Live и Reaper
4. Навыки и умения:
Сведение, мастеринг, написание минусов различных жанров , дистрибуция музыки ,
создание и оформление обложек к песням
5. Консультации и советы при работе со звуком и не только
6. И просто люблю музяку🔥🔥🔥🔥
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