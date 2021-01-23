dima_bersyt

Дешево-не значит плохо, дорого- не значит хорошо!

Йо) Привет. Давай знакомиться скорее. Меня зовут Дима, можно просто Митя.

Вот уже более 3 лет я непрерывно копаюсь в маркетинге и помогаю начинающим и состоявшимся предпринимателям находить клиентов через интернет.

У меня вы можете заказать такие услуги, как:

Настройка Яндекс.Директ

Настройка Google Ads (Adwords)

Таргетированная реклама Вконтакте

Заполнение контентом ваших социальных сетей

E-mail рассылка

И на этом можно было бы остановиться, но маркетинг как вселенная, она бесконечная и изучена не полностью. Другие виды раскрутки вашего бизнеса в интернете вы можете у меня спросить. Я с удовольствием поделюсь. Мне не трудно.

Где есть плюсы, там есть минусы. Вот те тематики, за которые я не могу взяться:

1. Нарушающие Российское законодательство

2. Сайты 18+

3. Инфобизнес (эзотерика, психология, бизнес) По другим нишам можете писать, можем попробовать.

Есть еще не мало преимуществ, почему выбирают именно меня, как исполнителя.

Работаю по выходным и праздникам.

Выполняю всю работу в срок

Индивидуально подхожу к каждому проекту

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