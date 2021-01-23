dima_bersyt

Йо) Привет. Давай знакомиться скорее. Меня зовут Дима, можно просто Митя.
Вот уже более 3 лет я непрерывно копаюсь в маркетинге и помогаю начинающим и состоявшимся предпринимателям находить клиентов через интернет.
У меня вы можете заказать такие услуги, как:
Настройка Яндекс.Директ
Настройка Google Ads (Adwords)
Таргетированная реклама Вконтакте
Заполнение контентом ваших социальных сетей
E-mail рассылка
И на этом можно было бы остановиться, но маркетинг как вселенная, она бесконечная и изучена не полностью. Другие виды раскрутки вашего бизнеса в интернете вы можете у меня спросить. Я с удовольствием поделюсь. Мне не трудно.
Где есть плюсы, там есть минусы. Вот те тематики, за которые я не могу взяться:
1. Нарушающие Российское законодательство
2. Сайты 18+
3. Инфобизнес (эзотерика, психология, бизнес) По другим нишам можете писать, можем попробовать.
Есть еще не мало преимуществ, почему выбирают именно меня, как исполнителя.
Работаю по выходным и праздникам.
Выполняю всю работу в срок
Индивидуально подхожу к каждому проекту
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