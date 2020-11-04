dima_govdi

Дмитрий Говди dima_govdi

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн логотипов, визиток, инстаграм постов и историй, приглашений на любые праздники, мероприятия.

Также обращайтесь за иллюстрациями и многим другим, жду Ваших предложений.

Инстаграм страница с моими работами time_to___design