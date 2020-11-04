Дизайн логотипов, визиток, инстаграм постов и историй, приглашений на любые праздники, мероприятия.
Также обращайтесь за иллюстрациями и многим другим, жду Ваших предложений.
Инстаграм страница с моими работами time_to___design
Портфолио
- Иллюстрация в стиле Low Poly.31 просмотр
- Логотип для магазина сельхоз запчастей.34 просмотра
- Создание дизайна для компании судовых перевозок.34 просмотра
- Логотип для студии дизайна.38 просмотров
- Создание дизайна для интернет-магазина одежды.33 просмотра
- Создание дизайна для интернет-магазина подарков.37 просмотров