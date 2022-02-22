Монтаж видео
Занимаю монтажом видео более 7 лет.
Могу предложить:
1)Монтаж видео: смонтирую ролик из вашего видео, сделаю видео-презентацию из Ваших фото, видео по сценарию с видео-стоков;
2) Работа со звуком: работа с компрессорами, чистка от шумов, звуковые эффекты;
3) Эффекты: плашки, анимация, переходы, работа с хромакеем;
4) Цветокоррекция.
Работаю с программами: Adobe Premiere Pro, Adobe After Affects, Adobe Audition
Здесь Вы можете посмотреть мои работы http://videokubrak.tilda.ws/
Портфолио
- Промо для телепроекта "Романов ТВ"22 просмотра