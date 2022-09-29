опытный фотошопер
Реставрация и обработка фотографий
Здравствуйте, я Дмитрий!
C 2020 года фриланс - это мое основное средство дохода: работе отдаюсь полностью, всегда на связи.
Гарантирую выполнение заказа вовремя и качественно!
Услуги:
Удаление/добавление водяных знаков (фото, PDF).
Реставрация и колоризация старых снимков.
Замена цвета предмета на требуемый.
Обтравка предметной фотосъемки и печатей с подписями (факсимиле).
Исправление текста в PDF, удаление лишних страниц и картинок.
О себе:
прошёл курсы фотошопа
Разбираюсь в Word, Excel, документах Google, PDF.
Портфолио
- Ретушь,цветокоррекция,отправка наручьных часов40 просмотров