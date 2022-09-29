опытный фотошопер

Реставрация и обработка фотографий

Здравствуйте, я Дмитрий!

C 2020 года фриланс - это мое основное средство дохода: работе отдаюсь полностью, всегда на связи.

Гарантирую выполнение заказа вовремя и качественно!

Услуги:

Удаление/добавление водяных знаков (фото, PDF).

Реставрация и колоризация старых снимков.

Замена цвета предмета на требуемый.

Обтравка предметной фотосъемки и печатей с подписями (факсимиле).

Исправление текста в PDF, удаление лишних страниц и картинок.

О себе:

прошёл курсы фотошопа

Разбираюсь в Word, Excel, документах Google, PDF.