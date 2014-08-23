dimachen

Дмитрий Ченгаев dimachen

 
37 летКазахстан/Усть-Каменогорск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Специалист Wordpress и Joomla

Имею солидный опыт в области веб-разработки (более 7 лет) и специализируюсь на выполнении работ на заказ.

В основном работаю с CMS системами Worpdress и Joomla.

Устранение неисправностей, доработка, добавление дополнительных возможностей и.т.д.

Оплата по результату. Как правило, стоимость моих работ составляет от 100 до 500 рублей за выполненную задачу.

WordPressJoomla
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#1352