Специалист Wordpress и Joomla

Имею солидный опыт в области веб-разработки (более 7 лет) и специализируюсь на выполнении работ на заказ.

В основном работаю с CMS системами Worpdress и Joomla.

Устранение неисправностей, доработка, добавление дополнительных возможностей и.т.д.

Оплата по результату. Как правило, стоимость моих работ составляет от 100 до 500 рублей за выполненную задачу.