Дмитрий Ченгаев dimachendimachen
37 летКазахстан/Усть-Каменогорск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Специалист Wordpress и Joomla
Имею солидный опыт в области веб-разработки (более 7 лет) и специализируюсь на выполнении работ на заказ.
В основном работаю с CMS системами Worpdress и Joomla.
Устранение неисправностей, доработка, добавление дополнительных возможностей и.т.д.
Оплата по результату. Как правило, стоимость моих работ составляет от 100 до 500 рублей за выполненную задачу.
Системы управления (CMS)
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