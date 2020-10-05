Разработчик лендинг пейдж, верстальщик
Увлекаюсь созданием landing page и всем, что с ними связано (продающие тексты, реклама, оптимизация, верстка, дизайн, повышение конверсии и т.п.). C 2014 года веду блог на эту тему: https://smartlanding.biz.
Кроме того, с 2015 года работаю удаленно в веб-студии разработчиком сайтов и помогаю в SEO-продвижении.
Неплохо знаком с Bitrix и Wordpress.
Параллельно решил заняться фрилансом и наработать собственное портфолио. Пишите, буду рад поработать вместе и помочь реализовать ваши проекты.
Портфолио: https://smartlanding.biz/portfolio