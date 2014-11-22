Увлекаюсь созданием landing page и веду свой блог на данную тематику: http://smartlanding.biz

Увлекаюсь созданием landing page и веду блог на данную тематику. Очень люблю верстать и создавать дизайн. Планирую этим заниматься в жизни, так как получаю от этого удовольствие и кажется это то, чем хочу заниматься в будущем.

Кроме того, ведение блога, помогает мне систематизировать знания, быть в тренде, рассказывая вам о новых технологиях и сервисах. Так как я сам занимаюсь разработкой посадочных страниц и хочу продолжать это в будущем на более профессиональном уровне (всегда есть куда расти).

Прежде чем обращаться с коммерческим предложением, по поводу создания какого-то элемента и лендинг пейдж в целом, можете посетить блог и поискать информацию там. Может быть это поможет вам сэкономить деньги. А если разбираться в коде нет никакого желания, то можете обратиться и за разумную плату я помогу вам.

Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.

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